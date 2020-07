अर्पाटमेन्टमा आगलागी भएपछि दुई बालक यसरी हाम फाले..(भिडियोसहित)

फ्रान्सको ग्रेनोबल शहर स्थित एक अपार्टमेन्टमा आगलागी भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । अपार्टमेन्टमा ४० फिट उचाइमा फ सेका दुई बालक बाच्न सफल भएका छन्।

ती बालकहरु एक २ बर्षीय र अर्का १० बर्षीय रहेको समाचारमा जनाइएको छ । उनीहरुका आमाबुबा कोठामा लक गरेर काममा गएका बेला आ गला गी भएको थियो।

आग लागी भएपछि अपार्टमेन्ट नजिकै जम्मा भएका मानिसहरुले तिनीहरूको चिच्याई सुने र तल जम्मा भएका मनिसले ती बालकलाई अपार्टमेन्टको झ्यालबाट हा म फा ल्न भने।

बालकहरुले माथिबाट हा म फा लेपछि तलका मानिसहरूले तिनीहरूलाई होसि यारीसाथ समातेको र ज्या न ब चाएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ दुबै बच्चाहरू अपार्टमेन्टको तेस्रो तलामा रहेको फ्ल्याटमा उभिरहेका र रोइरहेका थिए।

हेर्नुहोस भिडियाे:

Two brothers, ages 3 & 10 were saved from an apartment fire on Tuesday in the southeastern French city of Grenoble when they were dropped 33 feet & caught by their neighbors.

They only suffered from some smoke inhalation.

Now that's neighborly love! ❤ pic.twitter.com/sgN0erFFW5

— ~Marietta✌ (@_MariettaDavis) July 23, 2020