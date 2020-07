चारवटा बाख्राको मृ’त्युपछि ४७ बाख्रालाई क्वारेन्टिनमा राखियो ! विश्वभर खैलाबैला

१८ असार, काठमाडौं । भारतको कर्नाटकको एक गाउँमा को’रोना सं’क्रमणको आ’शंकामा ४७ वटा बाख्रालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ । कर्नाटकको तुमाकुरी जिल्लास्थित गोडेकेरे गाउँमा एकजना बाख्रा गोठालोलाई को’रोना सं’क्रमण पुष्टि भएको थियो । उनका चारवटा बाख्राको मृ’त्यु पनि भयो । यसबारे स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी दिइयो ।

Video: Goats swabbed, isolated after goatherd tests positive for #COVID19 in #Karnataka village pic.twitter.com/jdwrcftcdW

— TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) July 1, 2020