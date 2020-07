प्रकाशलाई सम्झँदै बीना मगरले लेखिन् भावुक स्टाटस (पढ्नुहोस् )

काठमाडौं / नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका एक मात्र स्वर्गीय छोरा प्रकाश दाहालको बुधबार जन्मदिन परेको छ । पारिवारिक सदस्य, आफन्त र शुभचिन्तकहरुले प्रकाशलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै उनको स्मरण गरिरहेका छन् ।

२०३८ साल असार १७ गते जन्मिएका प्रकाशको २०७४ मंसिरमा निधन भएको थियो । बुधबार पति प्रकाशको सम्झनामा पत्नि बीना मगरले भावुक स्टाटस लेखेकी छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले प्रकाशले छाडेर गएको समाजमा संघर्ष गरिरहेको तर, संघर्ष गर्न निकै कठिन रहेको उल्लेख गरेकी छन् । प्रकाशलाई सम्झँदै फेसबुकमा खानेपानी मन्त्रीसमेत रहेकी वीना मगरले लेखेकी छन् :

‘तिमी पो महान थियौ र जीवनको हरेक चुनौतीहरु सहजै पार गर्यौ ।आज म तिमीले छोडी गएको यही समाजमा संघर्ष गर्दै छु।कठिन हिदोरहेछ प्रकाश, सारै कठिन हुदोरहेछ।म तिमी कहाॅ हु र,संघर्षका जंघार सहजै तर्न सकु।केबल तिम्रो सिको गर्दै जीवनका हरेक कठिन मोडहरु पार गर्ने कोसिसमा छु अनि हाम्रा सपनाका थुंगाहरु फेरी उन्ने पर्यत्नमा छु।तिमीलाई जन्मदिनको अपार शुभकामना। love you so much Prakash’ स्वर्गीय प्रकाशका दुई श्रीमती रहेका र उनीहरुबाट एक एकवटा छोरा रहेका छन् ।

