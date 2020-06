आफ्नो १० महिने शिशुको उपचार खर्च जुटाइदिन चिकित्सक-नर्स दम्पत्तिको अपील

नर्स एलिना गुरुङ र वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा सन्दिप श्रेष्ठ आफ्नै शिशुको उपचार खर्च अभावमा तड्पिरहेका छन्। १० महिनाकी छोरी सियोना श्रेष्ठ स्पाइनल मस्कुलर अर्थोपी (एसएमई-१) रोगबाट पी’डित बनेपछि खर्च अभावमा तड्पिएका हुन्।

सन्दीप भन्छन्, ‘त्यसका लागि हामीसँग आवश्यक रकम छैन। साथीभाइसँग मागेर मात्र पनि रकम जुटाउने अवस्था छैन।’

जिनकै कारण हुने यो समस्याको उपचार शिशु एक वर्ष नपुग्दै सुरु गर्नुपर्ने सुझाव चिकित्सकले दिएका छन्। उपचारका लागि शिशुको जिन नै परिवर्तन गर्नुपर्नै हुन्छ। त्यसका लागि लामो समय लाग्ने र खर्च बढी हुने भएपछि नर्स र चिकित्सकको यो दम्पत्तिले उपचार खर्च जुटाइदिन अपील गरेका हुन्।

करोडौ रकम लाग्ने र यसको उचित उपचार अमेरिकामा मात्र हुने भएपछि उनीहरु शिशु बचाउने तनावमा छन्। ‘यसको उपचार अमेरिकामा मात्र सम्भव देखिएको छ’, सन्दीप भन्छन्, ‘त्यसका लागि हामीसँग आवश्यक रकम छैन। साथीभाइसँग मागेर मात्र पनि रकम जुटाउने अवस्था छैन।’ आमा एलिना भने सहयोगका लागि सबैसँग हारगुहार गरिरहेकी छन्।

ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले सबै सहयोगी मनलाई यो दम्पत्तिले अपील गरेको हो।

सहयोगका लागि : Siyona Shrestha (206500000031524) Bank Of Kathmandu Ltd. Parasi Branch मा सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।

सम्पर्क सन्दिप श्रेष्ठ ९८४७२०६४६६

Account Name: Siyona Shrestha

A.C No: 206500000031524

Bank Of Kathmandu Ltd. Parasi Branch

Share this: Twitter

Facebook



Like this: Like Loading...