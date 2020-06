१४ वर्षीय बालक पछि २० वर्षीय युवतीले सुशान्तको नाम लिदै गरिन् आत्मह-त्या

भारतको मध्य प्रदेशमा सुशान्त सिंह राजपुतको निधनको खबरले स्तव्ध बनेकी २० वर्षीया एक युवतीले आत्मह-त्या गरेकी छिन्।

भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार ती युवतीले आत्मह-त्या गर्नु केही घण्टा अघि मात्रै सुशान्त सिंह राजपूतले झैँ आत्मह-त्या गर्नेछु भनेर आफ्नी भाउजुलाई बताएकी थिइन्।

युवतीका भाइले भने, ‘जब उनले भाउजुलाई यसो भनिन् तब भाउजुले आजकाल तिम्रो धेरै मुख चल्न थालेको र यसबारे आमा र दाइलाई कुरा लगाइदिने भन्नुभएको थियो ।

आफूले ठट्टा मात्र गरिरहेको भन्दै उनी हाँसेर त्यहाँबाट गएकी थिइन् ।’

स्रोतका अनुसार पछि जब घरका सबै सदस्य आ–आफ्नो काममा व्यस्त भए तब उनले घरको छतमा गएर पा-सो लगाएकी थिइन्।

यस्तै बुधबार पनि सुशान्तको मृत्युको खबरले बि-क्षिप्त बनेका एक बालकले आ त्मह त्या गरेको खबर आएको थियो ।

उनले म र्नु अघि एउटा सु साईड नोट छाडेका थिए जस्मा लेखिएको छ । “IF HE CAN DO IT WHY CANT I” अर्थात उस्ले गर्नु हुन्छ भने मैले किन हुदैन ?

सुशान्तको आत्मह-त्याको खबर सुनेपछि नेपालका मनोचिकित्सक डा. बासु आचार्यले फ्यानहरुले यस्तो कदम चाल्न सक्ने भन्दै मनोरोगीलाई एक्लै नछाड्न अनुरोध गरेका थिए ।

फेसबुकमा एक स्टाटसमार्फत उनी भन्छन् ‘डि-प्रेशन मनोरोग हुनेहरुको लागि आत्मह-त्याको थप गलत प्रेरणा मिल्न सक्छ, त्यसैले परिवारले पीडितलाई बिशेष ध्यान दिनुहोला, एक्लै नछोड्नुहोस्, अत्याधिक माया दिनुहोस्, मनोचित्किसक मनोविश्लेषक सँग नियमित संपर्कमा राख्नुहोस् ।’

त्यस्तै परिवारबाद हाबी भएर उनले यस्तो कदम चालिरहेको खबर बाहिरिदै गर्दा केटिएम दैनिकका लेखक दिपक बडुवालले सुशान्त, किन पाएनौ तिमीले त्यस्तो एउटा असल साथी ? भनेर लेख नै लेखेका थिए ।

Share this: Twitter

Facebook



Like this: Like Loading...