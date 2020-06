बलिउड अभिनेता सुसान्त सिंहकाे निधन बाबुआमा बेहाेस् प्रधानमन्त्री मोदीले लेखे यस्तो भावक ट्वीट… हेर्नुस्

सुशान्त सिंह राजपुतको काकाले सुशान्तले आ त्माह त्या गर्न नसक्ने बताएका छन् । भारतीय संचारमाध्यम इन्डिया टिभीका अनुशार उनले यो खबर झुट रहेको बताएका हुन् ।

“सुशान्त सु साइडको बिरुद्धमा बोल्ने मान्छे हो, उस्ले यस्तो काम गर्न नै सक्दैन पुलिसले यो केशलाई गम्भीरता पुर्वक लिएर छानबिन गरोस ।” यो खबर सुनेपछि उनको बुवा बेहोस अवस्थामा छन् भने ४ जना दिदीहरुले उनको लासलाई हेरेर रुदै बसेका छन् ।

प्रहरीले कुनै नोट नभेटेको बताएको छ ।उनका साथीहरुले ढोका ढ्कढ्काउँदा नखोलेपछि ढोका फुटाएर हेरेको बताइएको छ । केही समयदेखि बलिउडले चर्चित हस्तिहरु गुमाइरहेको छ । यही शिलशिलामा अर्का एक अभिनेताले आ त्मह त्या गरेका छन् ।

बलिउडका चर्चित अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले आ त्मह त्या गरेको पुष्टि भएको छ । टाइम्स अफ इन्डियाको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित भएको समाचार अनुसार मुम्बइमा रहेको आफ्नै निवासमा उनले आ त्मह त्या गरेका हुन् ।

इमरान खान, ऋषी कपुर वाजिद खान लगायतको निधनले स्तव्ध बनेको बलिउड थप शोकमा डुबेको छ ।उनी ३४ वर्षका मात्र थिए । जी टिभीको लोकप्रिय टेलिचलचित्र पवित्र रिश्ताबाट उदाएका राजपुतले सन् २०१३ मा ‘काइपोचे’ फिल्मबाट बलिउडमा डेब्यु गरेका हुन् । । पछिल्लो समयमा उनका फिल्महरुले निकै हिट भएका थिए । युवाहरुमाझ राजपुत एक सफल अभिनेताका रुपमा परिचित छन् ।

Sushant Singh Rajput…a bright young actor gone too soon. He excelled on TV and in films. His rise in the world of entertainment inspired many and he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away. My thoughts are with his family and fans. Om Shanti.— Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2020

