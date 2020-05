अहिलेसम्मकै दु:खद घटना : विशाल हाउजिङमाथी ९८ जना सवार पाकिस्तानी विमान खस्यो

काठमाडौ । कोरोना महामारीसँग लड्दै गरेको पाकिस्तानबाट एकदम दुःखद खबर आएको छ । पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स (पीआईए) को एक यात्री विमान शुक्रबार कराची नजिकै दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । यो विमान लाहोरबाट कराची आउँदै थियो । यो जिन्ना अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको नजिक दुर्घटनाग्रस्त भएको पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमहरुले जानकारी दिएका छन् ।

यो दुर्घटना विमान मा प्राविधिक समस्या आएका कारण भएको हो । विमानमा चालक दलका सदस्यहरू लगायत ९८ जना सवार थिए । जानकारी अनुसार ८५ यात्रुहरू बिजनेस क्लासमा थिए । बाँकी ९ यात्रीहरू प्यासेन्जर क्लासमा थिए । बाँकी चालक दलका सदस्य थिए । विमान दुर्घटनाको केहि फोटो एवं भिडियोहरु बाहिर आएका छन् । अवतरण हुनुभन्दा पहिले यो विमान दुर्घटना भएको स्थान आवासीय क्षेत्र हो ।

