म’निषा को’इरालाको एक बयानले,भा’रतीय मिडियाको स’न्तुलन गुम्यो, य’तिसम्म गिर्न थाले”

काठमाडौं । वर्षौपछि सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । यसमा थुप्रै नेपाली खुसी भएका छन् । तर यो खबरले भारतीय मिडियामा पागलपन देखिएको छ । नेपाल भन्दा धेरै पछि बनेको भारतले अहिले नेपाललाई गुलामीको परिभाषा सिकाउँदै छ । वर्षौसम्म बेलायतको गुलाम भएको भारतले अहिले नेपालीहरुलाई देशभक्तिको पाठ सिकाउँदै छ । भारत बनेको ७० वर्ष भन्दा धेरै भएको छ ।

भारतबाट नै पाकिस्तान, बंगलादेशजस्ता देशहरु निर्माण भएका हुन् । तर नेपालमा बेलायतीहरुले राज गर्न सकेनन् । हाम्रा पुर्खाहरुले पूर्व टिस्टा देखि पश्चिम काँगडासम्म पुगेर इतिहास बनाएका थिए । अहिले आएर भारतले हामीलाई देशप्रेम र गुलामी सिकाउँदै छ । नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा जेठो अर्थात पुरानो देश हो भन्ने कुरा सायद भारतीयहरुले बिर्सेका रहेछन् । नेपाल बनेको २५० भन्दा धेरै वर्ष भैसक्यो । भारतका धेरै कलाकार हलिउडमा काम गर्दै आएका छन् ।

कति कलिउड अर्थात नेपालमा पनि काम गर्छन । राजपाल यादव लगायत भारतीय कलाकारहरुले नेपालमा आएर काम गरेका छन् । कला, साहित्यको कुनै सीमा हुँदैन भन्ने धारणा धेरै पुरानो हो । त्यसकारण क्षमता भएका धेरै नेपालीहरु भारतीय चलचित्र उद्योगमा काम गर्दै आएका छन् । तर अहिले नेपालले आफ्नो भुमि फिर्ता माग्दा उनीहरुको देशभक्ति भावले सरकारलाई साथ दिइरहेको छ । यो अवस्थामा नेपाली मूलकी बलिउड नायिका मनिषा कोइरालाले पनि नेपाल सरकारको यो कदमको समर्थन गर्दै एउटा ट्वीट गर्नुभएको छ ।

Thank you for keeping the dignity of our small nation..we all are looking forward for a peaceful and respectful dialogue between all three great nations now 🙏 https://t.co/A60BZNjgyK

— Manisha Koirala (@mkoirala) May 18, 2020