L’inconvénient d’épouser une belle jeune femme

La plupart des hommes veulent épouser une belle fille. Beaucoup de gens regardent une fille blanche. La famille veut également épouser une belle fille. Une jeune femme qui a l’air belle à l’extérieur ne juge pas nécessaire d’en avoir toutes les qualités.

Ils ne pensent pas beaucoup à leur tempérament, à leurs habitudes et à leurs vertus, ils devraient donc le regretter plus tard. Il est insensé de se marier simplement à cause de la beauté d’une jeune femme.

Acharya Chanakya a une vision légèrement différente de la beauté. Selon lui, il ne faut jamais prendre une décision importante comme le mariage simplement en regardant la beauté. Il a dit que si un homme se marie à cause de sa beauté, personne n’est plus idiot que lui.

Acharya Chanakya attache une importance particulière au comportement des femmes. Selon elle, une femme bien soignée fait de la maison un paradis, elle prend soin de son mari et de sa famille, mais une femme bien soignée ne ménage aucun effort pour faire de la maison un enfer.



Même si nous le nions, ce que notre vieil homme a dit est vrai quelque part. Chanakya rend une belle jeune femme intelligente et rusée. Il y a une erreur dans l’esprit d’une bonne jeune femme, avant d’épouser une belle jeune femme, il faut faire attention aux funérailles de la jeune femme. Agence

