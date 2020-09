“Après être devenue sa propre petite amie mère”.

La fille est mariée au père veuf de son petit ami et cela aussi selon les souhaits de son petit ami. C’est une chose merveilleuse à entendre. L’amour entre un jeune homme et une jeune femme n’est pas nouveau, cela dure depuis des centaines d’années et ça continue..”

Dans le district de Samastipur au Bihar, une jeune femme s’est enfuie de chez elle pour épouser son petit ami, mais le mariage a eu lieu avec le père du petit ami et elle est maintenant devenue la mère du petit ami..”

En fait, la jeune femme qui a quitté la maison il y a six mois n’est pas rentrée chez elle. Après s’être enfuie de chez elle avec son petit ami, son petit ami de 17 ans a épousé sa petite amie avec son père. Elle a dit qu’elle l’avait fait parce que son petit ami lui avait demandé de se marier..”

La réalité est différente. Après que les deux se soient enfuis de chez eux, il n’y avait plus moyen de partir. La fille n’était pas en mesure de rentrer chez elle. Alors elle lui a demandé d’épouser son père..”

Entre-temps, ils ont déposé une plainte contre Hariom Kumar du village pour avoir enlevé sa fille chez elle. Bien que la police ait arrêté Hariom, il a été libéré après que la fille eut tout dit à la police. Agence.”

Share this: Twitter

Facebook



Like this: Like Loading...